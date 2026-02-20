La tensión entre Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández sumó un nuevo capítulo explosivo. Luego del polémico posteo de la panelista de La Mañana con Moria que tituló “entre mecheras se entienden”, la abogada decidió romper el silencio a través de un mensaje de voz que le hizo llegar a Pepe Ochoa para que lo compartiera al aire en LAM.

“El posteo fue un golpe muy bajo. Yo a ella no le di ningún golpe bajo en ese momento”, comnezó diciendo la letrada en el programa de América.

Y fue aún más contundente al contar cómo vivió la situación: “Estaba con mis hijos mirándola cuando veo que lo estaban haciendo (al tema) y la alusión que ustedes hacían en el programa y en Twitter. Fue muy desagradable e innecesario. Absolutamente innecesario”.

Foto: Instagram (@elbitamarcovecchio

Finalmente, lanzó una advertencia que suena a ultimátum: “Yo ya lo dije hace un tiempo, que yo no iba a tolerar ninguna falta de respeto de este tenor”, cerró, tajante.

Cinthia Fernández fue a fondo contra Moria Casán.

EL TREMENDO COMENTARIO DE MORIA CASÁN AL NOVIO DE CINTHIA FERNÁNDEZ QUE EXPLOTÓ EN LAS REDES TRAS EL ESCÁNDALO

Si algo caracteriza a Moria Casán es que no tiene filtro. Y esta vez volvió a demostrarlo con un comentario demoledor dirigido a Roberto Castillo, el novio de Cinthia Fernández, con quien protagonizó un fuerte cruce mediático que se generó en televisión.

Todo comenzó cuando la cuenta oficial de X (antes Twitter) de América TV compartió en sus redes un fragmento del programa Intrusos en el que el abogado se refirió al enfrentamiento de la conductora de La Mañana con Moria con Cinthia. El título del posteo incluyó una frase picante: “Merecés el mismo respeto que el conductor”.

Lejos de quedarse callada, Moria respondió directamente en los comentarios con un mensaje explosivo que no pasó desapercibido: “Bragueta talle princesa, le dijo a la ex madre de sus hijas ‘trol..., enferma, tara..., pelot..., idiot… y pide respeto. Se te ahorcaron los genitales, baby”.

Foto: Captura de X (@@Moria_Casan) Por: Fabiana Lopez

El comentario, fiel al estilo ácido y provocador de la diva, rápidamente se viralizó y sumó miles de reacciones, reavivando la polémica alrededor del conflicto.

¡Tremendo!