El furioso ataque de Cinthia Fernández contra Moria Casán sorprendió a todo el mundo, luego de las indirectas que la conductora de La Mañana con Moria le había dedicado a su panelista.

“¿Somos todos una manga de estúpidos? ¿O todos tenemos problemas de interpretación? Si yo no me equivoco, este mensaje me está invitando a irme”, arrancó picante desde Instagram en referencia al posteo de la One en X.

Ahí, Cinthia leyó la chicana de Moria tras su feroz cruce en vivo con Elba Marcovecchio: “Tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo. La verdad que este mensaje me da vergüenza”.

“Así no se conduce un equipo. La falta de respeto de la señora Moria Casán es obsena. La pregunta más grande es qué le hice. Vos tenés todo el derecho de echarme, pero las maneras no son estas. No levantarme y ver un posteo que es una amenaza por hacer bien mi laburo”, escaló el conflicto.

“Vos me tenés que apoyar como conductora. O agarrar, quedarte callada y decirme no quiero que pase más. ¿Pero un conductor al aire boludear al aire a la persona que está al lado de ella trabajando?”, cuestionó a la One.

En ese punto, Fernández le echó en cara a Casán: “Mi laburo está bien hecho. Un debate televisivo de 40 minutos como el que sostuve no te lo dejan hacer si el número no garpa. Vas al Instagram del programa y son todos reels míos de un millón de reproducciones y un montón de comentarios”

“Las faltas de respeto y descalificaciones de la Señora Moria Casán no las tengo por qué aguantar. (...) Durante la nota me boludearon, después de la nota, ayer, hoy y sigue...”.

“No solo eso. Sino que al aire cuestionó mi trabajo y mintió además. Porque dice que estoy desconectada del programa. Menos mal, porque lo único que hacen es subir mis discusiones y mis cruces, y que sepa de números anduvieron bastante bien. ¿Sino por qué me felicitaron?”.

