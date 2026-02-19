Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena tras lanzar una filosa frase sobre Cinthia Fernández en medio de la interna que estalló en su programa y en redes.

La conductora de La Mañana con Moria abrió su ciclo por eltrece con un fuerte comentario luego de que su panelista faltara al programa.

La ausencia de Cinthia no pasó inadvertida, especialmente después de que arremetiera en X contra la One y Elba Marcovecchio, en un tuit en el que, tácitamente, las trató de “mecheras”.

Captura de X

A horas de ese posteo, Moria comenzó su programa matutino, presentó al panel y dejó en evidencia la baja. Incluso bromeó con Liliana Chelli, la reconocida duendóloga, quien ocupó la silla vacía.

Captura de La Mañana de Moria, eltrece.

Moria Casán fulminó a Cinthia Fernández por no ir al programa

“Escuchame, Liliana Chelli, tiraste ahí el coso. Hay baranda de gente que se evaporó. Baranda a humedad”, lanzó con ironía.

“Sí, ya tiramos yuyos”, respondió Chelli, siguiendo el juego.

Pero la diva redobló la apuesta. Sin nombrar directamente a Cinthia Fernández, disparó una frase tan polémica como contundente: “Hay baranda de gente que se evaporó y de un espíritu, como largo, con una bragueta con talle princesa”.

Mientras el panel estallaba en risas por la humorada, Federico Seeber intervino y le marcó: “A vos te suena fuerte lo que decís”.