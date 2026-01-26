Un momento de máxima tensión se vivió en La Mañana con Moria, cuando Cinthia Fernández decidió interrumpir una nota en vivo a Fernando Carrillo, visiblemente molesta por sus dichos y sin intención alguna de dejar pasar lo que consideró una situación grave.

Todo comenzó cuando el actor intentó justificar declaraciones previas (al decir que tenías videos de su exesposa, Catherine Fulop) y habló de una supuesta “malinterpretación”.

En ese momento, cuando el actor dejó en claro sus deseos de no hablar más de Fulop, Cinthia fue tajante y elevó el tono del cruce: “¿Por qué no vas a hablar de ella? Porque te mandaste una cag..., porque ahora lo intentás corregir, porque esto no te ayuda como persona”.

Foto: Captura (eltrece)

Lejos de bajar la intensidad, Fernández lanzó una de las frases más duras del enfrentamiento: “Esto no se malinterpretó, esto no es una malinterpretación, esto es una coacción con una mujer. Y como mujer, yo no lo voy a permitir”.

La tensión fue en aumento cuando la panelista cuestionó la actitud del actor al pedir hablar a solas con Moria: “Por más que vos seas un cobarde y pidas un mano a mano con la conductora, yo como mujer tengo que intervenir. A mí me parece una vergüenza”.

“Por más que vos seas un cobarde y pidas un mano a mano con la conductora, yo como mujer tengo que intervenir. A mí me parece una vergüenza”.

Acto seguido, el entrevistado decidió abandonar la entrevista y Cinthia no se lo dejó pasar: "Es un cag... Él pide libertad de expresión para sus cosas y cuando le conviene, dice que se malinterpretó y pide disculpas”.

“Es un cobarde, esto lo desnuda como persona porque no puede debatir. Lo que hizo fue una coacción. Esto es un asco de persona, lo pinta como persona“, cerró Cinthia, sin filtro.

“Es un cobarde, esto lo desnuda como persona porque no puede debatir“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CINTHIA FERNÁNDEZ ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE SU CONFLICTO CON YANINA LATORRE: “NO ENTIENDO QUÉ LE PASA”

Si bien supieron mantener una buena relación personal, Cinthia Fernández rompió el silencio (en abril de 2025) y habló de su conflictiva relación con Yanina Latorre, quien fue su compañera en LAM.

“Con Yanina no estoy enojada, pero no entiendo qué le pasa. No entiendo la saña, critica con un odio diciendo ‘esta hija de p... estudia de canje. ¿Y yo qué te tengo que contestar? ‘Vos le pagás 1500 dólares la Di Tella a tu hija’. Yo no soy una nenita de mamá”, comenzó diciendo Cinthia en Ángel responde, el programa de streaming que se transmite por Bondi Live, en referencia a la Universidad que le pagaría la panelista a Lola Latorre.

“Y no considero a Lola una nenita de mamá porque la piba estudia, labura, tiene su guita. Pero ella decidió pagarle la educación a su hija y yo no la critico por eso, la aplaudo. Porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijas”, agregó.

Foto: Instagram ((@cinthia_fernandez_)

“Si estudio no importa si es de canje o no. Tengo ganas de estudiar. Primero, porque considero que de este medio solo no puedo vivir. Y soy una mina que lo demuestro en mi accionar porque intenté ponerme un local con mis ahorros, la peleo, tengo 70 trabajos, no me mantiene nadie, crio a mis hijas y las mantuve toda la vida sola. No le debo nada a nadie. Me hice cargo hasta de lo que no me correspondía”, siguió, tajante. Y cerró, sin filtro: “Tengo canjes igual que vos, cobro marcas igual que vos, no hacemos nada muy distinto, eh”.