María Fernanda Callejón protagonizó un fuerte momento televisivo al cruzarse en vivo con Cinthia Fernández, luego de lanzar durísimas críticas contra Ángel de Brito.

El clima se tensó cuando Cinthia tomó la palabra para defender al conductor de LAM y el intercambio escaló a gritos, reproches y acusaciones cruzadas.

“Conmigo sos violeto y misógino... Tenés un laburo jodido, es el laburo del veneno... El que se mete en el barro siempre es él”, disparó Callejón sin filtro contra Ángel.

“No parás de enterrarme, y enterrarme, y enterrarme, y descalificarme. Eso se llama bullying, o pongámosle ‘mobbing’, porque es en el contexto laboral”, continuó María Fernánda.

Acto seguido, Moria Casán le dio la palabra a Cinthia Fernández, quien defendió a Ángel de Brito y se pudrió todo.

“Me parece que una persona que opina no se convierte ni en misógino ni en nada por el estilo. Nosotros estamos sentados acá y opinamos de todo el mundo”, dijo Fernández a favor del conductor de LAM.

Pero Callejón no retrocedió y le respondió con dureza: “¿Vos respetás que se denigre a una mujer? Porque a mí sí me denigró”.

El intercambio se volvió cada vez más áspero cuando Cinthia coincidió con Ángel y acusó a Callejón de interrumpir constantemente en el panel, en ese caso puntual, a ella: “Vos ya opinaste antes. A mí no me jodas. ¿Cómo me vas a venir a decir cuándo tengo que hablar? No sos más que yo”.

El cara a cara entre las panelistas de La Mañana con Moria por eltrece escaló y terminó a los gritos.