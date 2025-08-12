Este fin de semana se viralizó un video en el que María Fernanda Callejón le dedicó a Ángel de Brito y a Yanina Latorre una serie de expresiones que obligaron al conductor a salirle al cruce en las redes sociales, e incluso en LAM, donde tuvo palabras fulminantes para con la actriz.

“Para vos Ángel de Brito, ¡me tenés harta! Veneno puro sos. Me encanta que seas tan venenoso, porque ¿sabés qué? Estás bebiendo de tu propia medicina, y tu compañera también”, dijo en el streaming Cinco de Copas.

“Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel, sos un diablito”, agregó Callejón, mientras que Ángel le presentó una serie de audios en los que ella le agradecía ser “tan leal” en el tratamiento de su separación de Ricky Diotto hace tres años.

ÁNGEL DE BRITO FULMINÓ A MARÍA FERNANDA CALLEJÓN EN MEDIO DE SU PELEA MEDIÁTICA

Este lunes Ángel cerró su programa con un segmento que bautizó “Viudas de LAM” y tildó de “fracasada, inútil y borracha” a la actriz. “Te le tirabas borracha encima a Mariano Iúdica para seguir en el programa. Así puedo seguir…”, comenzó el conductor.

“Cuando te arrastrabas hace 20 años atrás para levantarte a Emanuel Ortega. ¿Sabés lo que hacía? Iba a un bar donde sabía que estaba él y lo esperaba en la puerta y entraba como de casualidad y estaba buscando alguien que la mantenga”, agregó Ángel.

María Fernanda Callejón habló sobre un oscuro episodio de su relación con Coppola

“Fue así toda su vida. (Guillermo) Coppola, lo dijo Tauro ayer en Infama, cruza de calles cuando la ve venir. Entonces fíjate, en vez de citar la Biblia, qué cosas decís”, cerró De Brito, reprochándole a Callejón sus predicciones sobre el destino de su alma a futuro.

