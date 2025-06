Luego de haber sido parte de algunos paneles y de protagonizar algunos entredichos con quienes fueron sus compañeros, María Fernanda Callejón fue contundente al ser indagada sobre la posibilidad de seguir cumpliendo ese rol en la televisión.

“No me veo en el panelismo para nada, para nadísima. Me expulsó el panelismo, según algunos compañeritos”, comenzó diciendo la actriz, picante, en una nota que dio a Puro Show, el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

“No, a mí no me echó nadie, yo me fui sola. Yo sé dónde quedarme y dónde no. No lo haría de nuevo porque no era un horario compatible. Me habían pasado a los lunes y ese día, para mí, era imposible. El grupo divino, hermoso, más allá de toda la pelot… que se dice. Yo me saqué el sombrero, me sentí súper cómoda. Fue hasta donde dio y después entendí que no soy de ese palo yo”, agregó la expanelista de Pasó en América.

Foto: Captura (eltece)

Y cerró, firme con su postura: “Ya está, estuvo buenísimo. Fueron cinco años, aprendí un montón, pero no es lo mío. Esto es lo mío, la actuación, ser actriz. El teatro me da otra libertad. La ficción son períodos que uno puede acomodar mejor”.

María Fernanda Callejón: “No me veo en el panelismo para nada, para nadísima. Me expulsó el panelismo, según algunos compañeritos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

POLÉMICO POSTEO DE RICKY DIOTTO EN MEDIO DE SU CONFLICTO CON MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

En medio del conflicto que tiene con María Fernanda Callejón, con quien tiene a su hija Giovanna, y a poco de confirmarse que se separó de Delfina Gerez Bosco, Ricky Diotto dio que hablar con su sugestivo posteo en las redes.

“Sean buenas personas, es el mejor negocio. Atesoren momentos con amigos, familia y rodéense de gente que les haga bien al corazón”, comenzó diciendo Ricky, en una publicación que subió a Instagram Stories

“El parabrisas es más grande que el espejo retrovisor porque es mucho más importante el camino por delante que lo que dejaste atrás”, agregó. Y cerró, sin especificar si sus líneas estaban dirigidas a alguien en especial: “Fin”.