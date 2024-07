Una entrevista en profundidad que le hicieron a María Fernanda Callejón (58) en Caras TV incluyó una pormenorizada explicación de la actriz sobre los motivos que la llevaron a denunciar a su ex Ricky Diotto (43) por violencia de género

Tras confirmar que la denuncia por violencia contra su ex, con quien mantiene un litigio judicial por la división de bienes, está “encaminada”, Callejón le negó a Héctor Maugeri que Diotto le hubiera pegado, pero dejó abierta otra puerta.

El hermano de Ricky Diotto fulminó a María Fernanda Callejón tras la denuncia en su contra.

“No, nunca me pegó, pero por algo se empieza”, señaló la actriz, que se negó a dar más detalles por temor a que su hija Giovanna (9) pueda escucharlo o leerlo. “Yo no entendía lo que me pasaba, y hoy que lo entiendo descubrí que estoy bajo amenaza. Quiero cerrar este tema para preservar a mi hija”, agregó la exvedette.

QUÉ DIJO RICKY DIOTTO SOBRE LA DENUNCIA DE MARÍA FERNANDO CALLEJÓN POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Tras repasar a conciencia el tape de la entrevista, los panelistas de Entrometidos se trabaron en un duro debate, que fue interrumpido por la oportuna palabra de Diotto, incluidas algunas frases en letras mayúsculas.

Monti detuvo el debate y señaló: “Ricky Diotto textual: ‘Yo no voy a hablar más Carlos. Perdón’ y atención con esto: ‘Se encargará la justicia’ y agrega: ‘Y Dios de ella’”. A medida que avanzaban con sus conclusiones, llegó un segundo mensaje del ex de Callejón.

“¿Qué está diciendo, más allá de que (Elba) Marcovecchio es su abogada y que va a avanzar legalmente, como diciendo ‘allá arriba hay alguien que se va a encargar, además de ser creyente confía en la justicia divina’? (…) ‘Todo un disparate’ y agrega: ‘Como se lo dije al fiscal. Jamás le levanté la mano a ella ni a nadie’”, agregó el conductor, sobre los dichos de Diotto.

