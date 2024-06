Este lunes se hizo una gala especial en el Teatro Colón al que asistieron infinidad de famosos, entre ellos María Fernanda Callejón y Ricky Diotto con sus respectivas parejas, lo que generó un ambiente tenso sobre el que opinó Adrián Pallares en Socios del espectáculo.

La producción puso al aire una nota que le brindó Diotto con Delfina Gerez Bosco al cronista del ciclo de eltrece en el odontólogo que asegura que la relación comenzó el 22 de abril de este año y que no se encontró con la madre de su hija. “No hay por qué buscar conflicto donde no hay”, aseguró.

La primera salida pública de Ricky Diotto y Delfina Gérez Bosco tras blanquear su romance. Foto: Captura de pantalla Socios del espectáculo | eltrece

Sin embargo, al terminar la nota, Adrián Pallares puso en duda todo lo dicho por Diotto, y se animó a ir un poco más allá. “Voy a decir una cosa: el día que Ricky Diotto cuente su verdad y por lo que estuvo atravesando los últimos dos años, la cosa se va a complicar”, señaló.

QUÉ ES LO QUE RICKY DIOTTO TIENE QUE DECIR SOBRE EL CALVARIO DE SU DIVORCIO DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

“Él está esperando todo el tema de la resolución judicial a ver qué pasa”, agregó Adrián, mientras Rodrigo Lussich recordaba que María Fernanda Callejón le llegó a hacer una denuncia por violencia de género a su ex. “Dijo que le pegó y la remató”, señaló.

“Y mostró fotos Fernanda y todo eso lleva un proceso. Así que cuando termine todo el proceso juidicial, y obviamente está el tema de la casa. Ricky Diotto tiene mucho para decir y no va a ser tan agradable para ella”, cerró el conductor.

“La abogada de él es Elba Marcovecchio y ella decía que si bien Fernanda mostraba fotos con moretones, eso no acreditaba que se los hubiera hecho Ricky Diotto. Hay que demostrar que esa fue la causa”, agregó Nancy Duré.

