Luego de que María Fernanda Callejón lanzara fuertes declaraciones contra su ex, Ricky Diotto (con quien tiene a su hija, Giovanna) en La Noche de Mirtha, la modelo no dudó en dar una nota para defender tajantemente a su nueva pareja.

“Viste que Callejón, que es la ex de Ricky, volvió a hablar del tema de la violencia. Él nos dio una nota el viernes acá, negando cualquier tipo de cargo. Está polémica la cosa, está picante. ¿Vos cómo lo estás conteniendo en esta circunstancia?”, indagó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

Fue entonces que Delfina respondió, sin vueltas: “Yo estoy con él para sumar en su vida, así como él suma en la mía. Hablamos de todo un poco y, claramente, hay cosas que hablamos porque suceden ahora”.

“La verdad es que él está cansado que se hable del tema todo el tiempo. A ver, no quiero decir cosas que no sé, que no vi, no me quiero meter de más. Yo le pregunté por esto, creo que la primera vez que lo vi porque cuando vos estás conociendo a alguien, ahora hablo como cualquier mujer en el mundo, es como si fuese un pueblo. Preguntás ‘che, ¿es verdad lo que dicen, que tuviste esta situación con tu esposa?’”, agregó.

Y cerró, sin filtro: “Te dicen sí, no. Y después podés llegar a averiguar o podés llegar a preguntar, pero es lo que sentís, es lo que te pasa con la otra persona. Por supuesto que para mí era importante esto. Yo tuve situaciones en mi familia, en algún momento, violentas. Entonces yo puedo llegar a percibir si alguien viene como para ese lado, como una situación de sensación, ¿no? Y no. Conmigo, nada que ver. Yo lo amo”.

EL LLANTO DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN AL REVELAR CÓMO VIVIÓ EL PRIMER FIN DE SEMANA SIN SU HIJA TRAS LA SEPARACIÓN DE RICKY DIOTTO

Luego de que María Fernanda Callejón y Ricky Diotto anunciaran su separación tras 11 años de amor, de cuyo fruto nació Giovanna, la actriz había visitado LAM en enero pasado y no pudo evitar derramar algunas lágrimas al contar un hecho puntual de su nuevo presente.

“Este es el primer fin de semana que Giovanna se va con el papá. Pero quiero contarles que, a pesar de todo esto que nos pasa, que es la vida misma, estoy bien, entera y tranquila. Estamos así”, remarcó María Fernanda, a poco de que su ex se mudara a su nuevo hogar.

“Es importante para nosotros, y para cualquier familia, que los hijos estén bien, sobre todo hablando de una pequeña de 6 años, para que lo tomen bien y traten de tener una casa nueva que también va a ser su casa”, agregó, visiblemente movilizada.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo lo cuento en primera persona, pero a mucha gente le está pasando. Hay que respetar el dolor y entender que vamos a seguir siendo una familia siempre y que lo único que queremos es que Giovanna lo transite bien y contenerla”.