Delfina Gerez Bosco confirmó su romance con Ricky Diotto y su ex, Martín “Tony” Coggi, se mostró indignado públicamente. El ex de la modelo declaró que ella jamás le avisó que estaba saliendo con el ex de María Fernando Callejón.

Lejos de quedarse en el molde, Delfina le puso los puntos a su ex y reivindicó su nueva relación con Ricky. “A mí lo que me cuentan es que a Delfina no le gustó nada que Coggi salga a dar declaraciones en este contexto”, expresó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Acto seguido, aclaró que Delfina asegura que su vínculo con Martín había terminado hace rato, mucho antes de comenzar a salir con Ricky.

“A ella le impactó muchísimo que Tony se refiera a su nueva relación cuando ellos terminaron su vínculo hace rato. A Delfina le sorprendió incluso que él se exponga a esto”, agregó el comunicador.

DELFINA GEREZ BOSCO LE PUSO LOS PUNTOS A MARTÍN COGGI

Delfina apuntó contra su ex en diálogo con Etchegoyen. “Respondió muy pasional, lo que sintió fue genuino y está perfecto, pero a mí me pasó rapidísimo. Este fin de semana se juntaron todos a comer, pero yo no fui porque estaba con visitas familiares”.

“Fue impactante escucharlo y creo que le molestó que no le haya contado pero, repito, el tiempo cura todo y quizás que uno no está acostumbrado a que se hable de uno...”.

“Hay que estar más calmado. La gente se enoja y se desenoja todo el tiempo”.

“Si no lo sabés manejar, reaccionas así, y yo lo que priorizo es todo lo que nos pasó en el reality y el grupo que armamos. Hay que estar más calmado. La gente se enoja y se desenoja todo el tiempo”, cerró, sin filtro.