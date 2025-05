El tremendo cruce en un móvil entre María Fernanda Callejón y el cronista Puro Show Juan Cruz “Cosca” Coscarelli devino en una catarata de insultos y amenazas de Elizabeth “La Negra” Vernaci y Matías Vázquez apuntó sin filtros contra ella y le recordó su reprobable accionar.

Durante su programa La Negra Pop (Pop Radio 101.5), Vernaci calificó a Cosca con términos muy agresivos. “El pibe es un for… Está totalmente fuera de lugar porque ella estaba con su hija, menor de edad, y le dice que no le preguntara”, lanzó la furibunda locutora.

Mirá lo que pasó con Juan Cruz Coscarelli de Puro Show.

Lejos de calmarse, Vernaci subió aún más el tono al punto de proferir amenazas. “Es un hijo de pu... Está mal. Es un trabajo que se hace con respeto y teniendo en cuenta al otro. Él es un fo…. Con un pelotu... así al lado, yo te emboco, te paso por arriba con el auto. Lo que hizo es una conchudez”, sentenció.

Leé más:

MATÍAS VÁZQUEZ EXPLOTÓ EN VIVO CONTRA ELIZABETH “LA NEGRA” VERNACI POR INSULTAR Y AMENAZAR A UN CRONISTADE PURO SHOW

Al escuchar estos dichos, Vázquez no dudó en contestar con hechos basados en su pasado como cronista. “Yo me cansé de ir a buscar a la Negra Vernaci, un montón de veces. ¿Y sabés qué te hace? Te ningunea, no te da notas y te cierra la puerta de la camioneta en la cara, y te la tenés que bancar”, expresó el conductor.

El periodista también cuestionó el trato habitual de la locutora hacia la prensa. “Vos te manejás muy mal con los cronistas. Tenés un carácter podrido. Cosca hizo su laburo. Si Callejón se mantenía en silencio, terminaba la nota y no había tanto quilombo”, dijo.

Vázquez cerró su descargo con una frase contundente: “El respeto tiene que ser mutuo. Te fuiste a la mier…, Negra”.

Elizabeth “La Negra” Vernaci y Matías Vázquez (Fotos: capturas Eltrece y Pop 101.5)

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.