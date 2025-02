A poco de que Matías Vázquez confirmara en Puro Show que Ricky Diotto se separó de Delfina Gerez Bosco (tras obtener su palabra), la modelo no le esquivó a las consultas sobre su presente sentimental y fue contundente con su respuesta.

“No voy a hacer un reality de algo que no iba a exponer. Si bien yo siempre hablo y respondo, me pasa que yo no iba a hablar de determinadas cosas que estaban pasando dentro de mi pareja”, comenzó diciendo Delfina en el programa de eltrece.

“Estamos en una cosa media rara, pero porque él ahora está en un momento personal, que ya veníamos hablando, que no es tan personal porque se habla en todos lados, que lo está desbordando. Entonces, como se siente desbordado, a veces no puede pensar demasiado y las personas que por ahí estamos más, que en este caso soy yo, intentamos hacer todo lo que podemos. Pero bueno, llegó hasta un punto”, agregó.

Foto: Instagram (@delfinagbosco)

“Yo no lo expuse porque estoy entendiendo ciertas cosas y del otro lado se manejaron de forma muy individual. Yo estoy fenómena en cuanto a que estoy segura de lo que me pasa. Cuando uno está transitando cosas que van pasando, y está bueno transitarlas para adentro”, siguió.

Y cerró, dejando una puerta abierta a una posible reconciliación: “Él está en un momento en el que no está contestando bien. Para mí, no tendría que haber hablado en cámara. Pero bueno, si lo sintió así. Con Ricky hablo todos los días y lo veo la semana que viene. No estamos cortados. Estamos en un momento diferente, que se tendría que haber mantenido en privado. Eso es lo que pasó”.

¿FERNANDA CALLEJÓN FUE EL MOTIVO DE LA RUPTURA DE RICKY DIOTTO Y DELFINA GEREZ BOSCO?

Ricky Diotto comenzó su romance con Delfina Gerez Bosco en medio de su conflictiva separación de Fernanda Callejón y ahora el vínculo llegó a su fin conforme a la primicia de Matías Vázquez en eltrece.

“Está separado por el fantasma de Callejón”, comenzó diciendo el co-conductor de Puro Show, deslizando que la crisis estaría ligada directamente a la ex de Ricky.

“Me dijo ‘tengo tanto miedo de lo que se me va a venir con ella que hasta estoy pensando en poner cámaras de seguridad en mi casa’”, agregó. Y cerró, tajante: “Él dice que en esta paranoia que está viviendo no puede estar con Delfina”.