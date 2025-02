Andrea Taboada contó en Intrusos que Delfina Gerez Bosco le confirmó la separación de Ricky Diotto luego de que este se lo revelara a Matías Vázquez para Puro Show en las últimas horas.

"No estoy con Diotto. No pasó nada en especial, pero queremos cuidar lo que tenemos y sentimos. No es falta de amor o por terceros ni nada”, le dijo Delfina a la panelista sobre la determinación.

Respecto de la decisión que tomaron, la conductora le dio a entender a Andrea que los problemas de Diotto estaban interfiriendo en su romance: “Queremos y merecemos estar al 100%. Hoy estamos así y no podemos estar de otra manera“.

En diálogo con el conductor de eltrece, Diotto dijo por su parte: “Yo estoy con mucho lío, la otra (por Fernanda Callejón) me está volviendo loco y no tengo la energía para seguir la relación“.

¿FERNANDA CALLEJÓN FUE EL MOTIVO DE LA RUPTURA DE RICKY DIOTTO Y DELFINA GEREZ BOSCO?

Ricky Diotto comenzó su romance con Delfina Gerez Bosco en medio de su conflictiva separación de Fernanda Callejón y ahora el vínculo llegó a su fin conforme a la primicia de Matías Vázquez en eltrece.

“Está separado por el fantasma de Callejón. Me dijo ‘tengo tanto miedo de lo que se me va a venir con ella que hasta estoy pensando en poner cámaras de seguridad en mi casa’; él dice que en esta paranoia que está viviendo no puede estar con Delfina”, contó Vázquez en Puro Show.

