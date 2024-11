A más de dos años de separarse, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto (quienes tiene a su pequeña, Giovanna) siguen enfrentados. En esta oportunidad, el nuevo conflicto que los tiene como protagonistas es la disputa sobre una propiedad en la que vivían mientras estuvieron juntos, que fue adquirida a través de un crédito hipotecario y que seguiría manteniendo una deuda de pago.

Según se supo, los padres de la niña pagaban el inmueble en partes iguales, pero la actriz contó que la otra parte dejó de abonar su 50 por ciento y la casa en la que vive con Giovanna podría rematarse.

En este contexto, en A la tarde, Ricky se refirió a un supuesto amigo de Callejón que dijo que él la está llamando y hostigando: “Es toda una mentira. Cuando a vos la vida te acorrala, empezás a patinar”, expresó Ricky en una nota que dio para el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

Ricky Diotto admitió el trato con Fernanda Callejón al hablar de su hija Giovanna / Foto Instagram

“Yo el único mensaje que le mando es… ‘escuchame, ¿gasta un millón de mangos en pagar la camioneta y no paga la casa?’. Yo me fui de la casa y dejé todo. Me llevé mis guitarras, nada más. No sé qué va a pasar con la casa, que haga lo que quiera”, agregó, visiblemente enojado.

“No me caliento más. Tengo una vida hermosa, una novia hermosa, una hija maravillosa, trabajo, y quiero estar en paz. Yo me voy a hacer cargo de mi hija como me haga cargo siempre. Pago el colegio, la obra social, le paso alimento, estoy todos los días con ella, porque además de ser padre económicamente, hay que acompañar a tu hija, no hacer la pantomima para las redes sociales”, continuó, picante.

Y cerró, firme: “A mi hija no le falta nada pero, además, yo pago mi alquiler, mis cosas, los gastos de la nena cuando está conmigo, paso alimento para cuando la nena está con ella”.

DELFINA GEREZ BOSCO DEFENDIÓ A RICKY DIOTTO TRAS LAS FUERTES DECLARACIONES DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

Luego de que María Fernanda Callejón lanzara fuertes declaraciones contra su ex, Ricky Diotto (con quien tiene a su hija, Giovanna) en La Noche de Mirtha, la modelo no dudó en dar una nota para defender tajantemente a su nueva pareja.

“Viste que Callejón, que es la ex de Ricky, volvió a hablar del tema de la violencia. Él nos dio una nota el viernes acá, negando cualquier tipo de cargo. Está polémica la cosa, está picante. ¿Vos cómo lo estás conteniendo en esta circunstancia?”, indagó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

Fue entonces que Delfina respondió, sin vueltas: “Yo estoy con él para sumar en su vida, así como él suma en la mía. Hablamos de todo un poco y, claramente, hay cosas que hablamos porque suceden ahora”.

Foto: Captura (eltrece)

“La verdad es que él está cansado que se hable del tema todo el tiempo. A ver, no quiero decir cosas que no sé, que no vi, no me quiero meter de más. Yo le pregunté por esto, creo que la primera vez que lo vi porque cuando vos estás conociendo a alguien, ahora hablo como cualquier mujer en el mundo, es como si fuese un pueblo. Preguntás ‘che, ¿es verdad lo que dicen, que tuviste esta situación con tu esposa?’”, agregó.

Delfina Gerez Bosco: “Yo tuve situaciones en mi familia, en algún momento, violentas. Entonces yo puedo llegar a percibir si alguien viene como para ese lado, como una situación de sensación, ¿no? Y no. Conmigo, nada que ver. Yo lo amo”.

Y cerró, sin filtro: “Te dicen sí, no. Y después podés llegar a averiguar o podés llegar a preguntar, pero es lo que sentís, es lo que te pasa con la otra persona. Por supuesto que para mí era importante esto. Yo tuve situaciones en mi familia, en algún momento, violentas. Entonces yo puedo llegar a percibir si alguien viene como para ese lado, como una situación de sensación, ¿no? Y no. Conmigo, nada que ver. Yo lo amo”.