El amor que nació entre Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco avanza a paso firme desde que dieron a conocer su noviazgo. Así quedó reflejado en las postales que compartió la parejita desde Cariló, el destino que eligieron para disfrutar de unos días de descanso junto a sus respectivos hijos Giovanna y Genaro.

“Los amo @rickydiotto #Genna @giodiotto”, escribió Delfina en su cuenta personal de Instagram, arrobando a su pareja, el niño que tuvo con Fernando Beni; y Giovanna, la pequeña que Ricky tiene con la actriz, María Fernanda Callejón.

Por su parte, Diotto también reflejó en sus redes la felicidad que siente de poder vivir esta travesía junto a la mujer que logró conquistar su corazón y la familia ensamblada que armaron juntos.

Un mes atrás, Gerez Bosco había confesado en una nota que dio para Desayuno Americano que aún no conocía a la hija de su novio: “No la conozco todavía. Solamente hicimos una vez una video llamada. Vamos tranquilos”, había dicho en el ciclo de América, antes de la presentación oficial.

DELFINA GEREZ BOSCO DEFENDIÓ A RICKY DIOTTO TRAS LAS FUERTES DECLARACIONES DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

Luego de que María Fernanda Callejón lanzara fuertes declaraciones contra su ex, Ricky Diotto (con quien tiene a su hija, Giovanna) en La Noche de Mirtha, la modelo no dudó en dar una nota para defender tajantemente a su nueva pareja.

“Viste que Callejón, que es la ex de Ricky, volvió a hablar del tema de la violencia. Él nos dio una nota el viernes acá, negando cualquier tipo de cargo. Está polémica la cosa, está picante. ¿Vos cómo lo estás conteniendo en esta circunstancia?”, indagó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

Fue entonces que Delfina respondió, sin vueltas: “Yo estoy con él para sumar en su vida, así como él suma en la mía. Hablamos de todo un poco y, claramente, hay cosas que hablamos porque suceden ahora”.

“La verdad es que él está cansado que se hable del tema todo el tiempo. A ver, no quiero decir cosas que no sé, que no vi, no me quiero meter de más. Yo le pregunté por esto, creo que la primera vez que lo vi porque cuando vos estás conociendo a alguien, ahora hablo como cualquier mujer en el mundo, es como si fuese un pueblo. Preguntás ‘che, ¿es verdad lo que dicen, que tuviste esta situación con tu esposa?’”, agregó.

Delfina Gerez Bosco: “Yo tuve situaciones en mi familia, en algún momento, violentas. Entonces yo puedo llegar a percibir si alguien viene como para ese lado, como una situación de sensación, ¿no? Y no. Conmigo, nada que ver. Yo lo amo”.

Y cerró, sin filtro: “Te dicen sí, no. Y después podés llegar a averiguar o podés llegar a preguntar, pero es lo que sentís, es lo que te pasa con la otra persona. Por supuesto que para mí era importante esto. Yo tuve situaciones en mi familia, en algún momento, violentas. Entonces yo puedo llegar a percibir si alguien viene como para ese lado, como una situación de sensación, ¿no? Y no. Conmigo, nada que ver. Yo lo amo”.