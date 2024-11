La calma con que Ricardo Diotto se sinceró sobre el riesgo de perder el hogar que había comprado con María Fernanda Callejón fue total, pero sus palabras expresaron de forma cabal su hartazgo: “¡Estoy re podrido!”.

“Es una deuda muy grande con la que estamos hace mucho tiempo que yo no puedo sostener más”, afirmó el padre de Giovanna (9).

Entonces, se refirió a la separación de la actriz: “Me fui hace dos años y medio, pagué hasta hace cinco meses y llega un momento en que no puedo pagar más”.

“Yo tengo que pagar mi alquiler. Como me fui hace dos años y medio tuve que renovar el alquiler y me están matando, porque necesito un lugar para que mi hija esté cómoda. No puedo con todo”, se resignó dolido el odontólogo.

“Hay una prioridad que es pagar la casa, y si vos (N del R: por Callejón) usás la plata para otra cosa y no para pagar la casa, yo ya no puedo hacer más”.

LA PROPUESTA DE RICKY DIOTTO A MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

“Vamos a hacer la propuesta de vender la casa y comprar algo más chico para sacarnos eso de encima”, enfatizó sin mucha convicción en que se llegue a un acuerdo.

En ese punto chicaneó a Callejón: “Hay infinidad de niños felices que no viven en un country. Está lleno de hijos contentos que no necesitan eso. Pero cuando hablás con una pared no se puede”.

“Le dije que gaste menos y de vender la camioneta para comprar un auto más chiquito, como este que tengo, pero no hay manera”, cerró Ricky Diotto contra María Fernanda Callejón.