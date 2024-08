Ricky Diotto habló con Socios del Espectáculos del novio de Fernanda Callejón, Fernando Gamboa, a quien conoció en el cumpleaños de la hija que tuvo con la actriz.

“¿Cómo es tu relación con Gamboa?”, le preguntaron al odontólogo, quien contestó: “Lo conocí recién, no nos conocíamos, me cayó de primera”.

Ricky Diotto habló de Fernanda Callejón y Fernando Gamboa con Socios del Espectáculo.

“¿Cómo hacen para estar en conflicto legal y de repente encontrarse en un salón de fiesta?”, repreguntó el movilero y Diotto remarcó: “Y porque yo por mi hija hago cualquier cosa”.

LLAMATIVA RESPUESTA DE RICKY DIOTTO CUANDO LE PREGUNTARON SI VA A CONVIVIR CON DELFINA GEREZ BOSCO

Ricky Diotto asistió al cumpleaños de su hija, Giovanna, donde se reencontró con Fernanda Callejón y su respuesta cuando le preguntaron por una convivencia con Delfina Gerez Bosco dio que hablar.

“¿Piensan en convivir con Delfi?”, le consultaron y el profesional contestó: “No, no, estás loco... estamos muy enamorados pero todavía no. No vino al cumple porque está trabajando”.

