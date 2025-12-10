La visita de L-Gante a La Mañana con Moria dejó obnubiladas a Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi y María Fernanda Callejón, y ante la propuesta de Moria Casán de que una de ellas se acerque a besar al cantante, él se lo tomó literal, por lo que la One resumió: “Esto es lo que se conoce como un levante... ¡Ella está re regalo!”.

La mujer en cuestión fue Callejón, quien inició el coqueteo afirmando que “me la voy a tatuar acá (en el antebrazo izquierdo)”, en referencia a la célebre frase de “que la cuenten como quieran” que popularizó Elián Ángel Valenzuela.

“Me identifiqué mucho con vos, más allá de que soy una Milf (N del R: término en ingles que significa madre con la que quiero tener sexo)”, continuó la exconejita de Playboy.

Entre risas y frotándose las manos, L-Gante exclamó: “Es muy temprano, gente. ¡Soy un objeto sexual!”.

Ahí, Moria indagó sin filtros: “¿Estás caliente Callejón?”. A lo que María Fernanda admitió: “Sí, sí...”.

El chape de L-Gante con Callejón

“Venía a darle un abrazo y un beso”, propuso Casán.

Y mientras se aproximaba al sillón, la morocha se atajó: “Van a decir que quiero llamar la atención, pero la que puede puede”.

Entonces, L-Gante adelantó sus intenciones mientras el locutor proponía chape: “¡Mirá que se hace! ¿Seré un afortunado?“.

Así fue que más rápido que un rayo, el artista tomó de las mejillas a Callejón y le dio un piquito que pareció eterno, y dejó sin aliento a la actriz de Viudas Negras. “Esto se fue de las manos, me robaste un beso... No lo hagas por favor que sos mi tipo...”, reaccionó extasiada.

Al final, L-Gante le confirmó a la One que “le daría” a María Fernanda Callejón, por lo que Moria Casán chicaneó a su amiga: “Ella está re regalo”. Eso sí, tras el apasionado beso, tanto el cantante como la actriz quedaron en chamuyarse a solas...