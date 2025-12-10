Netflix sorprendió este jueves al revelar las primeras imágenes oficiales de Cecilia Roth caracterizada como Moria Casán en la esperada serie de ficción inspirada en la vida de la diva argentina.

La producción, realizada íntegramente en Argentina, cuenta además con Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione en el desafío de interpretar distintas etapas de la vida de “la One”. Las fotos difundidas muestran a Roth completamente transformada, lista para encarnar a uno de los íconos más grandes del espectáculo nacional.

Moria. Cecilia Roth in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2025 Por: Alina Schrwarcz / Netflix

Una serie que promete y un equipo de primera

La serie está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y es una realización de About Entertainment, la productora liderada por Armando Bo.

El proyecto busca retratar la vida, el arte y la personalidad arrolladora de Moria, una figura que marcó a fuego la cultura popular argentina.

About Entertainment, con Armando Bo, Mercedes Reincke, Natacha Cervi y Ezequiel Olemberg al frente, se posicionó en los últimos años como una de las productoras más activas en el desarrollo de contenidos de ficción y no ficción en el país.

El fenómeno Netflix y la apuesta por historias argentinas

Con más de 300 millones de suscriptores en 190 países, Netflix sigue apostando fuerte por las historias locales y los talentos argentinos.

La plataforma permite a sus miembros disfrutar de series, películas y juegos en múltiples idiomas y géneros, con la posibilidad de ver el contenido cuándo y dónde quieran.

La serie sobre Moria Casán se suma así a la lista de producciones nacionales que buscan conquistar tanto al público local como internacional, con una historia que promete polémica, glamour y mucha personalidad.