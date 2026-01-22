Fernando Carrillo protagonizó un momento de altísima tensión en la televisión argentina al salir en vivo en el programa que conduce Moria Casán y lanzar una gravísima amenaza contra su exesposa, Catherine Fulop, de quien se divorció en 1994 tras una relación marcada por el escándalo y la infidelidad del actor el mismo día de su casamiento.

Actualmente, la expareja se encuentra enfrentada por cuestiones personales y también políticas vinculadas a Venezuela, su país natal, en medio del conflicto por la detención de Nicolás Maduro.

En ese contexto, Carrillo reaccionó con furia luego de que Moria citara una frase reciente de Fulop en la que evitaba referirse a él.

La grave amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop en vivo

“Fulop dijo ‘a cada cochino le llega su 3 de enero’”, introdujo Moria Casán, intentando contextualizar el comentario de la actriz.

A partir de allí, Carrillo arremetió sin filtros y sorprendió a todos con una advertencia estremecedora.

“Lo que le pediría a Catherine, para no tener que sacar unos videítos que tengo por allí, es que deje de hablar de mí. Que deje de hablar de mí, bien o mal”, lanzó Carrillo, generando un inmediato clima de shock en el estudio.

Impactada, Moria intervino: “¿Videos pornos?”. Lejos de retroceder, el actor redobló la apuesta: “Aunque en los videos que yo pudiese publicar de Catherine se ve increíble, se ve bellísima, yo soy un caballero y jamás los he publicado. Pero si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicarlos”.

En su descargo, el actor también se refirió de manera despectiva a Fulop, a quien calificó de “vendepatria”, y aseguró no querer tener ningún tipo de vínculo con ella.

“No tengo absolutamente nada que hablar con esa señora. Que se dedique a su familia y a trabajar por su país”, sentenció Fernando Carrillo.