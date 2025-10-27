El domingo 26 de octubre fue una jornada inolvidable para Paulo Dybala y Oriana Sabatini, pero también para toda la familia Fulop-Sabatini. El futbolista cordobés marcó el gol del triunfo de la Roma ante el Sassuolo, y lo celebró con una emotiva dedicatoria a su pareja y a su futura hija, en un gesto que recorrió el mundo y conmovió a millones.

Tras anotar, Dybala corrió hacia una de las cámaras, se llevó el pulgar a la boca y colocó la pelota debajo de su camiseta, simulando el embarazo de Oriana. La imagen no tardó en viralizarse y fue replicada por las cuentas oficiales de la Serie A, del club romano y de toda su familia.

Desde Argentina, Catherine Fulop compartió el momento en sus historias de Instagram con lágrimas de emoción. “El primer gol dedicado a nuestra nieta ”, escribió la actriz y conductora, etiquetando a Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Ova Sabatini y Tiziana Sabatini, celebrando el amor y la unión familiar.

Crédito: Instagram

LA REACCIÓN DE ORIANA

En redes, el propio Dybala subió el video del festejo acompañado por un mensaje directo: “Las amo, @orianasabatini”,a lo que la cantante respondió con ternura: “Nosotras más”.

Minutos después, Oriana volvió a expresarse en sus historias: “Mi bebé más lindo, te amamos”, junto a una lluvia de corazones.

El gesto no solo reafirmó el vínculo de la pareja, sino que simbolizó el comienzo de una nueva etapa. Los fanáticos reaccionaron con mensajes llenos de cariño, mientras que la cuenta oficial de la Roma resumió la escena con una frase perfecta: “Gol, amor y familia.”

Un festejo que trascendió el fútbol para convertirse en una postal de amor puro entre Paulo Dybala, Oriana Sabatini y su futura hija, con la bendición —y las lágrimas felices— de toda la familia Fulop-Sabatini.