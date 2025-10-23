Paulo Dybala volvió a gritar después de ocho meses y lo hizo en un momento muy especial: anotó su primer gol de la temporada y llegó a los 200 goles como profesional.

El tanto fue de penal, en la caída de la Roma como local por 2-1 frente al Viktoria Plzen por la tercera fecha de la Europa League.

El equipo checo se llevó los tres puntos con goles de Cheick Souare y Prince Kwabena Adu, mientras que la “Joya” descontó para los italianos y le puso emoción al final. Además, Matías Soulé fue titular en el conjunto romano.

Paulo Dybala celebró así su gol. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane Por: REUTERS

Un regreso esperado y una dedicatoria con mucho amor

Dybala venía de una larga inactividad: estuvo afuera de las canchas durante cuatro partidos entre septiembre y octubre por una lesión muscular en el muslo izquierdo, la misma zona en la que fue operado en marzo de este año.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini serán padres por primera vez | Créditos: Instagram @orianasabatini

El gol no solo cortó una racha de ocho meses sin convertir, sino que también tuvo un significado especial. Apenas la pelota tocó la red, el cordobés de Laguna Larga celebró con una dedicatoria para su futura hija, fruto de su relación con Oriana Sabatini.

Cómo quedó la Roma en la Europa League

Con esta derrota, la Roma quedó en la posición 23 del torneo, con apenas un triunfo y dos caídas en lo que va de la competencia. El equipo de la capital italiana deberá levantar cabeza si quiere seguir soñando en Europa.