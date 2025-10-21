La versión de que Paulo Dybala podría abandonar Roma está instalada hace tiempo en Italia, y ahora aseguran que el delantero podría llegar a Boca bajo estrictas condiciones.

“Está terminando la construcción de su casa en un barrio privado en Argentina”, comenzó Damian Iribarren en referencia al hogaren la zona de Canning donde viviría con Oriana Sabatini y la beba que nacería en marzo de 2026.

El detalle es que el sitio “está cerca del Boca Predio”, y por eso el periodista deportivo invitado en Lape Club Social exclamó: “Dybala va a jugar en Boca”.

¿Por qué Oriana no compartiría la decisión de Paulo? Porque es fanática de River por herencia familiar...

La condición de Paulo Dybala para jugar en Boca

“Si se clasifica a la próxima Copa Libertadores”, aclaró El Talibán.

El periodista afirmó que el surgido de Instituto de Córdoba “le dio el sí a Juan Román Riquelme”, el presidente del Xeneize.

“Va a jugar con su amigo Leandro Paredes”, aludió al exdefensor de la Roma.

Una de las razones sería que “Dybala quiere jugar el Mundial” y que en Italia “no está jugando mucho”.