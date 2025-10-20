Desde Roma y en plena cuenta regresiva para convertirse en padres, Paulo Dybala y Oriana Sabatini viven uno de los momentos más felices de su vida.

En esta etapa de espera y emoción, el jugador cordobés sorprendió con un gesto lleno de cariño al dedicarle un tierno mensaje a su pareja por su primer Día de la Madre.

A través de sus redes sociales, Dybala publicó una historia en la que escribió: “Feliz día, mamita hermosa”, acompañando la frase con un emoji de corazón rojo. La dedicatoria fue ilustrada con una foto íntima y familiar, tomada en el hogar que la pareja comparte en la capital italiana.

En la imagen se puede ver a Oriana relajada en el sillón, vestida de negro y con gafas, mientras posa junto a sus dos perros, Kaia y Bowen, que también son parte importante de su familia.

Paulo Dybala saludó a Oriana Sabatini por el día de la madre: la foto | Créditos: Instagram @paulodybala

DYBALA SALUDÓ A ORIANA POR EL DÍA DE LA MADRE

El gesto del futbolista generó ternura entre sus seguidores y fanáticos, que celebraron la complicidad y la dulzura de la pareja.

Oriana, por su parte, atraviesa con mucha emoción su embarazo, esperando la llegada de su primera hija, cuya fecha de nacimiento está prevista para marzo, coincidiendo con el cumpleaños de su madre, Catherine Fulop.

Paulo Dybala saludó a Oriana Sabatini por el día de la madre: la foto| Créditos: Instagram @orianasabatini

La noticia del embarazo se conoció a fines de septiembre, cuando ambos compartieron en redes un video en el que mostraban la ecografía y revelaban que serían padres de una nena. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, reflejaron la felicidad del momento y consolidaron aún más a una de las parejas más queridas del espectáculo argentino.