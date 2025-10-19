Oriana Sabatini volvió a causar furor en las redes sociales al compartir una dulce postal desde Italia que dejó entrever su pancita de embarazo, generando miles de reacciones de ternura entre sus seguidores.

En la imagen, publicada en sus historias de Instagram, la artista de 28 años se mostró radiante junto a Paulo Dybala mientras se tomaban una selfie frente al espejo, luciendo con orgullo su pancita de tres meses de embarazo.

Oriana Sabatini junto a Paulo Dybala. Crédito: Instagram

LOS LOOKS DE LA PAREJA

Oriana optó por un conjunto casual pero sofisticado que destacó sutilmente su nueva silueta. Lució un blazer amarillo claro con rayas finas que combinó a la perfección con una remera blanca ajustada que permitió vislumbrar delicadamente su pancita de embarazo. Completó el look con jeans celestes y un bolso negro colgado al hombro, logrando un estilo chic y relajado ideal para sus días en Europa.

Paulo Dybala, por su parte, eligió un outfit completamente casual con una campera de jean desgastada sobre una camisa celeste abotonada y pantalones grises, manteniendo su estilo relajado pero elegante característico.