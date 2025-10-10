La noticia de que Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan su primera hija revolucionó a toda la familia. Pero sin dudas, una de las más emocionadas es Catherine Fulop, que ya empezó a prepararse para su nuevo rol de abuela.

En un vivo con el programa LAM, la actriz mostró con orgullo las primeras compras que hizo para la bebé que espera su hija y el futbolista. Entre los regalos, se destacaron prendas diminutas, mantitas y accesorios llenos de ternura.

Los regalos que le hizo Catherine Fulop a su nieta (Foto: captura de América).

“Voy a ser una abuela loca. Acá compré todo esto para mi nieta, ya mi nieta tiene todo, no puedo con la emoción”, dijo Cathy en diálogo con el programa de Ángel de Brito mientras exhibía cada una de las cosas que le compró.

CATHERINE FULOP CONTÓ QUÉ LE DIJO PAULO DYBALA SOBRE LOS CAMBIOS QUE VENDRÁN CON LA BEBA

En el ida y vuelta con el programa de América, Catherine Fulop contó la charla que tuvo con Paulo Dybala sobre los cambios que deberán enfrentar con Oriana Sabatini por la llegada de su primera hija.

"Yo les envié lo que había dicho una psicologa sobre los cambios que atraviesa una pareja en estos casos y él me dijo ‘lo vamos a dar todo, queremos ver los regalitos de la nena’" , reveló la actriz, emocionada por su nieta.

