La espera de su primera hija está llenando de emoción a Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Y quien aportó detalles de cómo se prepara el jugador para la paternidad fue Catherine Fulop.

Según contó la actriz y mamá de Oriana, Paulo no solo sueña con ser padre desde siempre, sino que también está consciente del desafío que implica este nuevo rol: “Le mandé un mensaje como de la función que él tiene de sostenerla a ella, no va a ser fácil”, expresó.

“Le dije ’no es para asustarte, pero es para que sepas que las cosas van a cambiar’”, agregó Fulop, sobre el mensaje que compartió con el jugador.

La respuesta de Dybala fue contundente y llena de amor: “Lo vamos a dar todo”, fueron las emotivas palabras que le hizo llegar el futuro papá a su suegra.

La noticia más esperada llegó y revolucionó tanto al mundo del espectáculo como al del deporte: Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron con un emotivo video en redes sociales que esperan su primer hijo. La pareja, que viene de dar el “sí” en una boda soñada en Italia, compartió imágenes de la ecografía y las reacciones no tardaron en llegar.

Los más emocionados fueron, sin dudas, Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes se convirtieron oficialmente en futuros abuelos. El primero en expresarse fue Ova, que subió una captura del video y escribió: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”.

Por su parte, Catherine compartió el posteo de su marido y le agregó otras dulces palabras: “¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! Te amo, Ova. ¡Qué felicidad!”.

Minutos después, hizo su propio posteo junto a la foto de su hija y Paulo con la ecografía, y lo acompañó con un conmovedor mensaje: “Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante”, expresó.

Y cerró, a flor de piel: “¡Dios los bendiga, hijos! Gracias, gracias, gracias. Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos”, cerró, a flor de piel.

