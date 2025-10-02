El embarazo de Oriana Sabatini (29) a un año y medio de su boda con Paulo Dybala (31) fue una sorpresa total, y la cantante adelantó cómo será el nombre de su beba.

Primero, Oriana admitió entre risas que pensó en ponerle Hermione por su notorio fanatismo por la amiga de Harry Potter, pero lo descartó: “Me parecía un poco mucho porque está muy atado a una persona”.

Luego reflexionó: “Hay todo un tema con el nombre de los hijos de los famosos que siempre terminan siendo bizarros, con el amor del mundo”.

Oriana Sabatini.

“Me gustaría un nombre que sea lo más original posible, quizás, pero que no sea algo rarísimo. Que tenga su originalidad, pero que dentro de todo no te suene a algo tan desconocido”, afirmó.

Hermione, el personaje de Emma Watson en la saga de Harry Potter.

Cómo y dónde será el parto

Por otra parte, Oriana anticipó que su hija nacería cerca del 11 de marzo en la capital de Italia, donde vive con el delantero estrella de la Roma.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini serán padres por primera vez: las reacciones de los campeones del mundo | Créditos: Instagram @orianasabatini

“Yo voy a hacer todo lo posible para que sea parto natural, después pasará lo que tenga que pasar”, sentenció Oriana Sabatini.