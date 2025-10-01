Oriana Sabatini sigue compartiendo detalles íntimos de su embarazo junto a Paulo Dybala y esta vez sorprendió con una divertida anécdota sobre cómo le contaron la noticia a la familia del futbolista.

En diálogo con LAM, la cantante relató: “La mamá de él vive acá en Italia, entonces a ella la vemos más seguido y era por ahí más difícil esperar a que se cumpla un poco más de tiempo. O sea, lo supo primero, no aguantamos”.

Con una sonrisa, Oriana recordó el momento exacto en el que dieron la noticia: “La vimos y le pusimos el test de embarazo en la mesa mientras cenábamos. Y fue tipo ‘¡Sorpresa!’”.

La revelación sorprendió también a los panelistas del programa, que destacaron la forma en que logró ocultar la noticia durante meses. “O sea, la vez pasada que viniste a Argentina, que te hicimos notas sobre tu maternidad, ¿ya estabas embarazada?”, le preguntaron. Sin dudarlo, Oriana cerró, pícara: “¡Estaba embarazada!”.

Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto a Paulo Dybala. Y en una extensa nota que dio a LAM, la cantante sorprendió al dar detalles de esta nueva etapa de su vida.

“¿Prefieren que sea nene o nena? ¿Tienen alguna preferencia?”, fue la consulta que le hizo Adabel Guerrero en vivo. Fue entonces que, con una sonrisa, Oriana respondió sin vueltas:“Es una nena igual”, reveló, despejando las dudas que habían surgido a raíz de algunos posteos en redes.

Sobre la elección de los nombres, Oriana contó que ya tiene varios anotados: “Tengo algunos que me gustan desde hace mucho, pero bueno... esto es un trabajo en equipo y yo soy cabeza dura. Lo obligo”, bromeó, en referencia a Dybala.

Finalmente, la artista sorprendió al revelar la posible fecha de parto: “Literalmente tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, el 11 de marzo”, confesó con emoción, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.