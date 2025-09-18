El video de la caída en un recital de Catherine Fulop no tardó en inundar las redes sociales. Y quienes reaccionaron de inmediato fueron sus hijas, Oriana y Tiziana Sabatini.

Lejos de la preocupación, ambas eligieron el humor y compartieron una videollamada con su madre.

“Mamá está bien chicos”, escribieron en tono cómplice, mientras repetían la escena entre carcajadas.

Crédito: Instagram

LA REACCIÓN DE ORIANA SABATINI

Oriana remató divertida: “Es buenísimo mamá, a mí me parece espectacular”, a lo que la actriz respondió irónica: “Gracias hijita, siento que estás muy preocupada por mí”.

La risa fue generalizada cuando Tiziana acotó: “Se llevó todo puesto, todo”.

Fiel a su estilo, la venezolana no dejó pasar la oportunidad y compartió ella misma el video en sus historias de Instagram con un comentario que fue furor: “Qué hijas de p… No me faltó nada por llevarme... jajajaja”.