El 16 de septiembre, Catherine Fulop sufrió una terrible caída del escenario durante el show de ErreWay en el Movistar Arena.
La actriz había sido invitada para una participación especial junto a Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija en la ficción de Cris Morena. Al acercarse al borde del escenario, Fulop perdió el equilibrio y cayó en la fosa delimitada por las vallas de seguridad.
“¡Guarda!”, le gritó Camila a Cathy, anticipándose al golpazo que paralizó a todo el Movistar.
En automático y con el tono de voz alegre que la caracteriza, Fulop le contestó desde las sombras: “Por suerte, estoy viva”.
Al ver que Catherine no presentó lesiones, Bordonaba acotó con picardía: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”.
LA PALABRA DE CATHY FULOP TRAS SU TREMENDA CAÍADA
“Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso”, le dijo Catherine al periodista Guillermo Barrios, quien la contactó por WhatsApp a horas del accidente.
Desdramatizando lo que podría haber sido una tragedia, la actriz y conductora agregó: “Me agarré de un monito y no sé si fue por el cable que logré caer en cámara lenta”.
“Ahora no me duele nada. Pisé el piso y seguí todo normal. Estoy súper bien”, aseguró Fulop.
Feliz por la noche compartida con los ErreWay, pero en especial con Camila Bordonaba, concluyó: “Fue muy lindo haber estado esta noche con Camila, mi hijita en ErreWay. Mi ciela”.
ESTO DIJO CATHY FULOP DESDE EL MOVISTAR, A MINUTOS DE SU CAIDA Y MOSTRÓ SU CUERPO
