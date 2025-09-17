El 16 de septiembre, Catherine Fulop sufrió una terrible caída del escenario durante el show de ErreWay en el Movistar Arena.

La actriz había sido invitada para una participación especial junto a Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija en la ficción de Cris Morena. Al acercarse al borde del escenario, Fulop perdió el equilibrio y cayó en la fosa delimitada por las vallas de seguridad.

“¡Guarda!”, le gritó Camila a Cathy, anticipándose al golpazo que paralizó a todo el Movistar.

En automático y con el tono de voz alegre que la caracteriza, Fulop le contestó desde las sombras: “Por suerte, estoy viva”.

Al ver que Catherine no presentó lesiones, Bordonaba acotó con picardía: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”.

Catherine Fulop se cayó del escenario en el show de ErreWay: así reaccionó el público

LA PALABRA DE CATHY FULOP TRAS SU TREMENDA CAÍADA

“Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso”, le dijo Catherine al periodista Guillermo Barrios, quien la contactó por WhatsApp a horas del accidente.

Desdramatizando lo que podría haber sido una tragedia, la actriz y conductora agregó: “Me agarré de un monito y no sé si fue por el cable que logré caer en cámara lenta”.

“Ahora no me duele nada. Pisé el piso y seguí todo normal. Estoy súper bien”, aseguró Fulop.

Feliz por la noche compartida con los ErreWay, pero en especial con Camila Bordonaba, concluyó: “Fue muy lindo haber estado esta noche con Camila, mi hijita en ErreWay. Mi ciela”.

ESTO DIJO CATHY FULOP DESDE EL MOVISTAR, A MINUTOS DE SU CAIDA Y MOSTRÓ SU CUERPO

ESTO DIJO CATHY FULOP DESDE EL MOVISTAR, A MINUTOS DE SU CAIDA Y MOSTRÓ SU CUERPO

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.