Este martes, Catherine Fulop se convirtió en la actriz invitada al show de Erreway en el Movistar Arena, pero un mal cálculo de la venezolana culminó con un doloroso accidente que, por fortuna, no pasó a mayores.

Catherine, que fue de las protagonistas adultas de la tira, llegó al escenario en medio del clamor popular, al grito de “Buenas noches, Movistar Arena”. El video quedó registrado entre las stories de la artista, que no se imaginaba qué iba pasar a continuación.

Video: Titter / X

La situación se dio cuando Catherine intentó bajar unos escalones del escenario, pero su calzado con tacos le complicó bajar al primer escalón. Y si bien parecía que se estabilizó, finalmente perdió el equilibrio y cayó hacia donde estaba el público.

Por fortuna, la actriz no sufrió más que un susto ya que se la ve subir una escalera de nuevo al escenario, para continuar con su participación.

LA CENA MÁS CARA: CATHERINE FULOP CONTÓ CUÁNTO GASTÓ OVA CON ORIANA Y PAULO DYBALA

Siempre dispuesta a hablar de todo, Catherine Fulop asistió a La noche perfecta y recordó una incómoda situación que vivió con su marido, Ova Sabatini, una de sus hijas, Oriana Sabatini y su esposo, Paulo Dybala, en un restaurante.

“¿Es verdad, Catherine Fulop, que tu yerno, Paulo Dybala, los invitó a comer a un restaurante top en Miami? ¿Y que, a la hora de la cuenta, tu hija no tuvo mejor idea de decir que pagaban ustedes?”, le preguntó Sebastián Wainraich.

“Sí, porque Ori... O sea, cuando ellos empezaron a salir, es como que Ova, acostumbrado a que, en realidad, él es el papá y que, cuando vienen mis hijas con sus novios… Él es de la vieja escuela. El ¿pago yo’”, contó Catherine, subrayando que Paulo le había ganado un partido de tenis a Ova y que por eso los había invitado a cenar.

Catherine Fulop reveló que, finalmente, fue Ova Sabatini quien terminó pagando la cena con Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Ova Sabatini pagó una fortuna en una cena. Foto: IG | ovasabatini

“Él le debía una cena y dice ‘chicos, los quiero invitar a cenar’, dice Paulo. Yo elijo el lugar, nos sentamos y había toda una pared así llena de champán. Entonces, cuando se termina el champán, ¿qué pasa? Y se me queda mirando porque él dice ‘¿quieres otro?’. Pedimos otro. Y Ova, tú sabes, se queda mirándome a los ojos...”.

“Y yo, ‘bueno, ok, chévere’. Entonces, habían pedido platos y más platos. Pedía esto y no sé qué, sushi, y salmón crudo para... Todo, tú sabes, exquisito. Cuando va a pedir la cuenta, le dice a Ori, ‘pasame tu cartera’. Y ella le contesta ‘No, dejá que paga mi papá’”, contó Cathy, quien había aclarado que tanto el champán como la comida eran carísimos.

“Ova estaba pálido y estuvo, de verdad les digo, cinco días sin dormir. La cuenta fue como más de 3.000 dólares. O sea, si nada más la botella costaba 2.500. Ova estuvo sin dormir como cinco noches”, recordó, entre risas.

