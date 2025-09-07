Catherine Fulop, Mica Viciconte y Rodrigo Noya, entre los famosos que se sumaron a la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires.

Este domingo, la provincia de Buenos Aires vivió una jornada clave con las elecciones legislativas, y varias figuras del espectáculo no quisieron quedarse afuera del compromiso ciudadano.

Foto: captura Instagram

Desde temprano, Catherine Fulop se mostró entusiasmada en sus redes sociales. “Buen día, mi gente bella. Bueno, acá, mi amor. Deber cumplido”, expresó la actriz venezolana en sus historias de Instagram, mientras exhibía el troquel que recibió tras votar.

Fiel a su estilo, alentó a sus seguidores: “Vamos mi gente, a votar para que después no te pinten el edificio naranja con pepitas marrones. Vamos, a votar, mi gente”.

LOS MENSAJES DE LOS FAMOSOS EN EL DÍA DE VOTACIÓN EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La jornada también tuvo a Elba Rodríguez, la ganadora de MasterChef 2014, quien eligió su escuela primaria para emitir el voto. “Misión cumplida”, escribió junto a una foto del frente del colegio, mostrando el orgullo de volver al lugar donde empezó su historia.

Elba y Mica Viciconte (Fotos: Instagram)

Por su parte, Mica Viciconte fue a votar acompañada por su hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero. La influencer compartió una tierna foto con el pequeño antes de ingresar al cuarto oscuro.

Verónica Lozano tampoco se quedó atrás y publicó una imagen que dejó en claro su participación: “Argentina”, escribió junto a un emoji de corazón rojo, sumándose al clima de emoción que se vivió en las redes.

LOS FAMOSOS CUMPLIERON CON SU DEBER CÍVICO EN LAS ELECCIONES EN PROVINCIA BUENOS AIRES

El actor Gustavo Conti subió una foto desde la escuela donde esperaba para votar y musicalizó el momento con el tema “9 de julio” de Callejeros. “La musicalización no es por ningún político puntualmente, es para todos sin excepción alguna. Desde ya, muchas gracias”, aclaró en su posteo.

Las hermanas Vanina y Silvina Escudero también compartieron su paso por las urnas. Vanina publicó una selfie yendo a votar: “Cumpliendo con mi deber ciudadano”, escribió junto a una bandera argentina y un corazón rojo.

Vanina Escudero en el cuarto oscuro (Fotos: Instagram)

En otra imagen, mientras depositaba el sobre en la urna, sumó: “Lo mejor para vos, Argentina”. Silvina, por su parte, subió una foto emitiendo su voto y remarcó: “Mi deber mi derecho”.

Silvina Escudero (Foto: Instagram)

Entre los famosos que se sumaron a la jornada, Rodrigo Noya mostró su compromiso viajando hasta Chascomús para votar. Tras emitir su sufragio, compartió una selfie desde el auto, mostrando su DNI y el troquel, y dejó en claro que, para él, cumplir con el deber cívico es una prioridad.

Rodrigo Noya votando (Fotos: Instagram)

