Green Day volvió a pisar suelo argentino y lo hizo a lo grande: el estadio de Huracán explotó con un show cargado de potencia, precisión y emoción.

La banda liderada por Billie Joe Armstrong repasó sus mayores éxitos, rindió homenaje a leyendas como Ozzy Osbourne y hasta se dio el lujo de dedicarle un momento especial a Lionel Messi, desatando la ovación de los fanáticos.

Teloneada por 2 minutos y Bad Nerves, que se presentará también este sábado 6 de septiembre el El Teatrito de la Ciudad de Buenos Aires (Sarmiento 1752, entradas a la venta en passline.com),la banda californiana brindó un show lleno de sorpresas, fiel a su estilo.

Green Day sacudió Parque Patricios. Foto: Ciudad Magazine.

Un show demoledor en Parque Patricios

Desde el arranque, Green Day dejó en claro que la noche iba a ser inolvidable, anticipando lo que se venía al reproducir hits antes de su show como Bohemian Rhapsody (Queen) y Hey Ho Let’s Go (Ramones).

Con una puesta en escena impactante y un sonido impecable, la banda californiana repasó los temas que marcaron a varias generaciones: “American Idiot”, “Basket Case”, “Holiday” y “Boulevard of Broken Dreams” fueron algunos de los himnos que hicieron saltar a todo el estadio.

El público argentino acompañó cada canción con una energía arrolladora. Por su parte, Billie Joe Armstrong no tardó en conectar con la gente: arengó, agradeció, se animó a hablar en español para ganarse aún más a los presentes y hasta invitó a una fan a subirse al escenario para cantar con él el tema Know Your Enemy.

Video: Ciudad Magazine

Homenajes a Ozzy Osbourne y Lionel Messi

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Green Day le rindió tributo a Ozzy Osbourne, el legendario líder de Black Sabbath.

La banda interpretó un fragmento de uno de sus clásicos y dedicó palabras de admiración al “Príncipe de las Tinieblas”, despertando el aplauso de todo Huracán.

Video: Ciudad Magazine

Pero la sorpresa mayor fue el guiño a Lionel Messi. Armstrong levantó una bandera que le arrojó el público con los colores argentinos y la imagen del capitán de la Selección besando la copa del Mundo. El cantante la mostró con orgullo, provocando una ovación ensordecedora.

El gesto fue un reconocimiento al ídolo máximo del fútbol argentino y mundial, y selló la conexión única entre la banda y el público.

El impecable repaso de Green Day por sus grandes hits

El setlist fue una verdadera máquina de hits. No faltaron clásicos como “When I Come Around”, “Wake Me Up When September Ends” y “21 Guns”, que fueron coreados por miles de voces.

La banda se mostró sólida, afilada y con la misma rebeldía que la llevó a la cima del punk rock mundial.

Video: Ciudad Magazine

Además, hubo espacio para temas de su último disco y para algunos covers que sorprendieron a los fans.

La comunión entre Green Day y el público argentino se sintió en cada acorde, en cada salto y en cada grito.

Una fiesta inolvidable en Buenos Aires

El recital de Green Day en Huracán quedará en la memoria de todos los que estuvieron ahí. Fue una noche de rock puro, de homenajes sentidos y de celebración colectiva.

La banda demostró por qué sigue siendo una de las más importantes del mundo y dejó en claro que su vínculo con la Argentina es indestructible.

Video: Ciudad Magazine

Green Day se despidió entre fuegos artificiales con una de sus canciones más importantes: Good Riddance (Time of your life). La banda prometió volver y se llevó el eterno agradecimiento de una multitud que vivió una de las mejores noches del año en Buenos Aires.