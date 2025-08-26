La icónica banda Green Day ya comenzó su recorrido por el continente con su explosiva presentación en Bogotá, Colombia, donde miles de fans vibraron bajo la lluvia con pogos inolvidables y un cierre épico con “Good Riddance (Time of Your Life)”.

Este esperado regreso marca su primera visita a la ciudad en 8 años, como parte de su nueva gira mundial: The Saviors Tour.

Green Day en Bogotá. Foto: prensa

Así será el show de Green Day en Argentina

🎸 Green Day llega a Argentina este 3 de septiembre, para presentarse en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán) en Buenos Aires, acompañados por Bad Nerves y 2 Minutos, en una noche que promete ser histórica para los fans del punk rock.

🎟️ ¡Conseguí tus entradas para Green Day en Argentina!

No te quedes afuera del show más esperado del año. Quedan últimos campos y plateas disponibles a través de Live Pass Argentina.

💳 Además, si sos cliente de BBVA Argentina, aprovechá la promo de 6 cuotas sin interés.