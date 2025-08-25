



Bad Nerves, la banda británica de powerpop y rock and roll que abrirá el show de Green Day en Argentina, se presentará en un imperdible sideshow el sábado 6 de septiembre a las 21:00 hs en El Teatrito (Sarmiento 1752, CABA).

🔥 Conocidos por su sonido acelerado y explosivo, los Bad Nerves llegarán por primera vez a Buenos Aires para ofrecer una noche íntima y cargada de energía, donde repasarán lo mejor de sus discos “Bad Nerves” (2020) y “Still Nervous” (2024).

🎫 Entradas para Bad Nerves en El Teatrito

A la venta a través de Passline

💳 Clientes de BBVA Argentina acceden a 3 cuotas sin interés.

¿Quiénes son Bad Nerves?

Originarios de Essex, Reino Unido, este quinteto ha sido descrito como “pop distorsionado a toda velocidad”, con influencias directas de bandas icónicas como The Ramones y The Strokes. Su sonido mezcla melodías pegajosas con una actitud punk moderna, consolidándolos como una de las bandas emergentes más emocionantes de la escena actual.

🎤 Después de ser seleccionados personalmente por Green Day para abrir su show del 3 de septiembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Bad Nerves promete una fecha explosiva para sus fans locales en un ambiente más cercano.

📍 Información del evento: