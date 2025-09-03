Este miércoles, Juan Minujín presentó Adulto, la nueva película de Mariano González que llegará en breve a la cartelera porteña tras su exitoso paso por prestigiosos festivales internaciones en los que obtuvo varios premios y menciones especiales.

Adulto cuenta la historia de un adolescente llamado Antonio (Alfonso González Lesca) que de la noche a la mañana debe hacerse cargo de su casa cuando su papá Raúl (Minujín) sufre un accidente vial que lo deja internado. En el camino descubrirá que puede manejar situaciones totalmente ajenas a un joven de su edad.

Juan recibió en el cine de un conocido shopping de Palermo a su tía Marta Minujín, y a un largo listado de invitados compuesto por Graciela Borges, Tatiana Schapiro, Agustina Macri, Ricardo Alfonsín, Karina El Azem, Marcela Tinayre, Silvina Acosta, Sabrina Farji, Lorena Vega y Gonzalo Zapico, y Virginia Inocenti.

LAS FOTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PELÍCULA DE JUAN MINUJÍN CON LA PRESENCIA DE LOS FAMOSOS

Juan Minujín, Mariano González y Alfonso González Lesca (Foto: Movilpress)

Juan Minujín y Alfonso González Lesca (Foto: Movilpress)

Juan Minujín y Alfonso González Lesca (Foto: Movilpress)

Mariano González y Sandra Rojas (Foto: Movilpress)

Juan y Marta Minujín (Foto: Movilpress)

Marta Minujín y Graciela Borges (Foto: Movilpress)

Virginia Inocenti (Foto: Movilpress)

Liliana Parodi y UIises Novoa (Foto: Movilpress)

Lorena Vega y Gonzalo Zapico (Foto: Movilpress)

Sabrina Farji (Foto: Movilpress)

Tatiana Schapiro y Gabriel Gandolfo (Foto: Movilpress)

Marcela Tinayre (Foto: Movilpress)

Karina El Azem (Foto: Movilpress)

Ricardo Alfonsín (Foto: Movilpress)

Agustina Macri (Foto: Movilpress)

Silvina Acosta (Foto: Movilpress)

