El Hotel Hilton de Puerto Madero fue el epicentro de una noche solidaria inolvidable, donde la Fundación River celebró una nueva edición de su tradicional cena benéfica. A la cita asistieron figuras de todo el universo riverplatense: jugadores actuales, exfutbolistas, Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico, dirigentes, el expresidente Rodolfo D’Onofrio con Zulemita Menem, además de actores, políticos y empresarios hinchas del club.

Como es costumbre, la conducción del evento estuvo a cargo de Mariano Iúdica, quien dio paso a una velada que tuvo como eje el lema institucional “Grandeza”. La presencia de los ídolos y del “Muñeco” Gallardo cargó de emoción la noche, reforzando el espíritu solidario y la identidad millonaria.

Antes de la cena, algunos futbolistas tomaron la palabra y se refirieron al presente deportivo de River, que compite en tres frentes y se prepara para un septiembre exigente, con partidos decisivos por delante.

LA FUNDACIÓN RIVER PLATE CELEBRÓ SU GALA DE RECAUDACIÓN CON LA PRESENCIA DE LOS FAMOSOS

