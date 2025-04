Catherine Fulop habló con Puro Show este viernes y, tras ser consultada, dejó en claro la postura que tomaron con su marido, Ova, respecto del distanciamiento de Gabriela Sabatini.

“Habló Oriana, confirmó que sí le envió invitación a Gabriela y dijo que no la llamó porque la relación venía rota de antes”, le comentó el cronista y ella contestó: “Claro, mandó la invitación y no fue, no dijo nada, creo que no hacía falta nada más”.

Catherine Fulop en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Sufrieron mucho con todo este tema?" , repreguntó y fue entonces cuando la actriz dijo: “Se sufre porque uno no se lo espera pero yo prefiero dejarlo de lado porque mi marido siempre me dice ‘evitemos hablar del tema’, porque él sufre cuando lo ve expuesto otra vez en la tele”.

CATHERINE FULOP ASEGURÓ QUE INTENTARON RECOMPONER LA RELACIÓN CON GABRIELA SABATINI

Catherine Fulop aseguró que intentaron recomponer la relación con Gabriela Sabatini, sin embargo de su lado no habría habido respuesta: “Nosotros la llamamos y no hay respuesta”.

“Todos quisiéramos que eso sucediera, es algo que no entendemos porque nunca se habló. Cada persona hace lo que puede y no hay que juzgar a nadie”, dijo la actriz.

Al final, Catherine remarcó: “Yo se lo dejo a la vida, Ova y yo estamos muy tranquilos, si se va a recomponer, ojalá Dios quiera que sí, que se dé en algún momento”.

