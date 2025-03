La entrevista que Oriana Sabatini le hizo a Cris Morena reflotó la polémica por los cuerpos hegemónicos, y ahora la propia esposa de Paulo Dybala se refirió a sus propios problemas personales.

“Hago terapia, ayuda, siempre hay que pedir ayuda”, aseguró en relación a sus sesiones de terapia, vitales para recuperarse de los trastornos de la alimentación que padeció durante su adolescencia y que había blanqueado en 2020.

“Sigo apoyándome en los profesionales y en las personas que quiero y me quieren y que tengo a mi lado”, enfatizó.

Entonces, la ex Aliados reflexionó: “Siento que uno se da cuenta de lo que le pasa cuando llega un límite o cuando estás muy mal”.

CÓMO ORIANA SABATINI TOCÓ FONDO Y SALIÓ A FLOTE

“Siento que siempre algo como que tiene que pasar para que uno despierte, que en realidad eso no es lo ideal. No está bueno que llegara un límite para darse cuenta de que no estás muy bien. Quedan algunas alertas, la experiencia de uno, el recuperar quizás cosas que vos te habrás perdido también por estar así”, admitió con gesto serio.

“Pero cada uno lo vive de manera diferente. No hay un manual de cómo se tiene que ver el trastorno alimenticio, cómo se tiene que ver la depresión, cómo se tiene que ver esto. O sea, cada persona es individual, es un mundo”.