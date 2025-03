Fiel a su estilo, Yanina Latorre arremetió contra Oriana Sabatini, quien en Ángel Responde se mostró molesta con los medios por lo que se dijo de la pelea entre su papá, Ova Sabatini, y su tía, Gabriela Sabatini, que se habría desatado por quién se habrá quedado con las cosas de su mamá, Beatriz, tras su fallecimiento.

“Me enoja un montón que traten a mi familia de chorra”, sentenció la cantante que, aunque no nombró en ningún momento a Yanina, recibió una feroz respuesta de su parte en su programa radial en El Observador.

Oriana apuntó contra Yanina y recibió respuesta. Foto: IG | orianasabatini

“No hablé de robar. Oriana siempre tiene un complejo más. Ellas dicen que Gaby no se ocupó de su mamá. Gaby dice que sí, siempre solventó todo. Se ve que gestionaba y no estaba tan presente”, sentenció la conductora, haciendo hincapié en que Gaby pagaba los gastos y Ova junto a Cathy cuidaban a la señora.

YANINA LATORRE APUNTÓ MUY FUERTE CONTRA ORIANA SABATINI

Yanina Latorre contó por qué se habría desatado la pelea entre Gabriela y Ova Sabatini.

“La mamá tenía un departamento en Miami, que era de Gaby, con carteras, joyas, cosas. Lo que la ofendió y le pareció mal es que, en el momento de la muerte de la señora, Cathy se habría llevado todas las pertenencias y ella creía que había que repartirlo”, afirmó.

Y cerró apuntando muy fuerte contra Oriana. “Yo nunca usé la palabra robar, Oriana Sabatini. Me molesta que lo diga. No me quieren nombrar porque me tienen miedo”, sentenció, enojada.