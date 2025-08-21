De visita en la Argentina, Oriana Sabatini participó del stream de Olga y sorprendió con su honestidad brutal al hablar de Paulo Dybala.

Sin filtros y con foto en su celular, la artista reveló cuál es la parte del cuerpo de su pareja que más le gusta.

“Mi marido tiene el mejor culo que vi en mi vida”, expresó la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini en plena transmisión. Y redobló la apuesta: “Literal, tiene un culo increíble”.

Foto: captura de pantalla del stream de Olga.

LA FOTO DE DYBALA QUE ENLOQUECE A ORIANA SABATINI

“Hay una foto de Paulo, en traje, que se viralizó un poco. ¡Ay! Lo estoy cosificando, no me cancelen”, comentó entre risas, mientras buscaba la imagen y se la enviaba a la producción.

Con el aval divertido de sus compañeros de mesa, la actriz y cantante concluyó con humor: “No es por lo único que lo amo. Acá encontré la foto”.

