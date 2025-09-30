La noticia más esperada llegó y revolucionó tanto al mundo del espectáculo como al del deporte: Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron con un emotivo video en redes sociales que esperan su primer hijo. La pareja, que viene de dar el “sí” en una boda soñada en Italia, compartió imágenes de la ecografía y las reacciones no tardaron en llegar.

Los más emocionados fueron, sin dudas, Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes se convirtieron oficialmente en futuros abuelos. El primero en expresarse fue Ova, que subió una captura del video y escribió: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”.

Por su parte, Catherine compartió el posteo de su marido y le agregó otras dulces palabras: “¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! Te amo, Ova. ¡Qué felicidad!”.

Minutos después, hizo su propio posteo junto a la foto de su hija y Paulo con la ecografía, y lo acompañó con un conmovedor mensaje: “Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante”, expresó.

Y cerró, a flor de piel: “¡Dios los bendiga, hijos! Gracias, gracias, gracias. Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos”, cerró, a flor de piel.

EL PARTICULAR RITUAL QUE HIZO ORIANA SABATINI EL DÍA DE SU CASAMIENTO CON PAULO DYBALA

A casi una semana de haber dado el “sí” con Paulo Dybala (en julio de 2024) en un gran evento al que dijeron presente sus familiares y seres queridos, Oriana Sabatini recurrió a las redes para compartir fotos y videos de la fecha especial que eligió para coronar el amor de la pareja.

Y en esta oportunidad, la flamante esposa del futbolista recurrió a su cuenta de TikTok para dar a conocer cómo fueron las horas previas al casamiento de la que se hicieron eco todos los medios.

De esta manera, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini mostró imágenes dejando espiar cómo fue la preparación previa a la fiesta junto a su familia, su hermana y sus amigas, y que se convirtió en una de las noches más importantes de su vida.

Además, la cantante realizó un antiguo ritual para “desactivar” la posible tormenta y lograr que nada empañe la jornada de varias horas. “Con lluvia, truenos y lo que sea te casás, amiga”, se escucha que le dice una de sus amigas. “Sí y con mucho amor”, respondió ella.

Asimismo, colocó dos cuchillos cruzados sobre la tierra y pidió para que no lloviera durante la noche, ceremonia que es muy conocida por aquellos que prefieren el cielo despejado y sin posibilidad de lluvias.