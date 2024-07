Tras pasar los últimos cinco años, pandemia incluida, juntos en Italia, Paulo Dybala y Oriana Sabatini formalizaron su romance con una boda en la que no faltó nadie, y ahora se supo cuál es el costo del hermoso atuendo que lució ella.

El look de Oriana Sabatini en su casamiento (Foto: Twitter)

Oriana utilizó, a diferencia de Paulo que compró un Battistoni, un diseño de catálogo de la conocida marca Dolce & Gabbana total white largo hasta más allá de los pies con guantes hasta los codos y hombros al descubierto, a los que sumó un velo que cubría su espalda y se extendía por varios metros.

El vestido de novia de Oriana Sabatini en toda su extensión (Foto: Twitter / X)

En Mañanísima, Vero de la Canal y Roberto Piazza analizaron el look de la hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop, y revelaron el precio que pagó la novia por este diseño exclusivo de esta casa de modas originaria de Milán.

REVELARON EL PRECIO DEL DISEÑO QUE USÓ ORIANA SABATINI EN SU CASAMIENTO

“El 90% de la belleza del vestido es ella. Luego, el vestido tiene una confección maravillosa, una tela maravillosa, es un vestido clásico, muy 70″, dijo Piazza con absoluta convicción, y De la Canal coincidió: “Ella es tan perfecta, tan linda, que lo que le pongas le va a calzar”.

“No importa la sencillez, cada uno elige lo que le gusta, no tiene la impronta de Dolce & Gabbana, no es una alta costura de Dolce & Gabbana. Nunca te va a atender personalmente para hacerte tu vestido”, explicó Piazza, remarcando que el modelo de Oriana no es “exclusivo”.

Ante una pregunta de Estefi Berardi, Roberto Piazza calculó el precio en el momento. “El último que vi de Dolce & Gabbana en España, en la casa Dolce & Gabbana original, una capa de gasa estaba en 5 mil euros. Esto debe costar unos 25 mil euros”, aseguró el diseñador.

