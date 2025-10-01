Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto a Paulo Dybala. Y en una extensa nota que dio a LAM, la cantante sorprendió al dar detalles de esta nueva etapa de su vida.

“¿Prefieren que sea nene o nena? ¿Tienen alguna preferencia?”, fue la consulta que le hizo Adabel Guerrero en vivo. Fue entonces que, con una sonrisa, Oriana respondió sin vueltas:“Es una nena igual”, reveló, despejando las dudas que habían surgido a raíz de algunos posteos en redes.

Sobre la elección de los nombres, Oriana contó que ya tiene varios anotados: “Tengo algunos que me gustan desde hace mucho, pero bueno... esto es un trabajo en equipo y yo soy cabeza dura. Lo obligo”, bromeó, en referencia a Dybala.

Foto: Captura (América)

Finalmente, la artista sorprendió al revelar la posible fecha de parto: “Literalmente tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, el 11 de marzo”, confesó con emoción, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.

Fotos: Instagram (@fulopcatherine)

LA FELICIDAD DE CATHERINE FULOP Y OVA SABATINI TRAS CONOCERSE QUE ORIANA ESPERA UN BEBÉ CON PAULO DYBALA

La noticia más esperada llegó y revolucionó tanto al mundo del espectáculo como al del deporte: Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron con un emotivo video en redes sociales que esperan su primer hijo. La pareja, que viene de dar el “sí” en una boda soñada en Italia, compartió imágenes de la ecografía y las reacciones no tardaron en llegar.

Los más emocionados fueron, sin dudas, Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes se convirtieron oficialmente en futuros abuelos. El primero en expresarse fue Ova, que subió una captura del video y escribió: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”.

Por su parte, Catherine compartió el posteo de su marido y le agregó otras dulces palabras: “¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! Te amo, Ova. ¡Qué felicidad!”.

La felicidad de Catherine Fulop y Ova Sabatini tras conocerse que Oriana espera un bebé con Paulo Dybala. Foto: Instagram (@ovasabatini) Por: Fabiana Lopez

Minutos después, hizo su propio posteo junto a la foto de su hija y Paulo con la ecografía, y lo acompañó con un conmovedor mensaje: “Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante”, expresó.

Y cerró, a flor de piel: “¡Dios los bendiga, hijos! Gracias, gracias, gracias. Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos”, cerró, a flor de piel.

Foto: Instagram (@fulopcatherine) Por: Fabiana Lopez

Foto: Instagram (@fulopcatherine) Por: Fabiana Lopez