Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres por primera vez, una noticia que generó ternura, sorpresa y emoción tanto en sus seguidores como en los campeones del mundo de Qatar 2022.

El anuncio llegó a través de un video en redes sociales en el que la pareja recopiló momentos íntimos de su relación y cerró con la imagen de una ecografía.

Luego, el delantero de la Roma compartió una historia en la que aparece junto a Oriana, ambos sonrientes y sosteniendo la foto del bebé que viene en camino.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini serán padres por primera vez: las reacciones de los campeones del mundo | Créditos: Instagram @orianasabatini

DYBALA Y SABATINI, EMBARAZADOS: REACCIÓN DE CAMPEONES DEL MUNDO

La reacción no se hizo esperar en el círculo más cercano del cordobés. Leandro Paredes, gran amigo de la pareja por los años compartidos en la Roma, fue uno de los primeros en dejar su mensaje: “Los amo”, acompañado de corazones.

Rodrigo De Paul celebró con un entusiasta “Siiiiii” y varios emojis, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina también sumaron felicitaciones y mensajes cargados de cariño.