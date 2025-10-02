A siete años de comenzar a escribir su historia de amor con Paulo Dybala (31), Oriana Sabatini (29) habló en LAM de su embarazo.

La artista contó que esperan una niña y que la fecha estimada para su nacimiento coincide con el cumpleaños de su mamá, Catherine Fulop: el 11 de marzo. Además, reveló en qué país nacerá su primogénita.

“¿Dónde querés que nazca tu hija? ¿Italia o Argentina?”, le preguntó La Barby en el programa de América.

Oriana Sabatini habló de su embarazo en LAM.

Y ella respondió: “Me encantaría que nazca en Argentina, pero no va a ser posible”.

“¿Va a nacer en Roma o tienen otro lugar?”, le repreguntó Ángel de Brito. Y Oriana confirmó: “Sí, en Roma”.

Paulo Dybala es delantero en la Roma y reside en Italia.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini serán padres por primera vez: las reacciones de los campeones del mundo | Créditos: Instagram @orianasabatini

ASÍ REACCIONARON CATHERINE FULOP Y OVA SABATINI AL EMBARAZO DE ORIANA

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron en redes sociales el embarazo, a un año de haberse casado en Italia.

Los flamantes futuros abuelos, Catherine Fulop y Ova Sabatini, no tardaron en expresar su emoción.

Ova escribió: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”.

Mientras que Catherine sumó un emotivo mensaje: “¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! Te amo, Ova. ¡Qué felicidad!”.

