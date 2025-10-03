A solo días de anunciar que espera su primera hija junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini volvió a revolucionar las redes sociales al mostrar por primera vez su pancita de embarazada.

La actriz y cantante, que transita su cuarto mes de gestación, eligió una selfie íntima desde el vestidor de su casa para celebrar este momento tan especial.

En la postal se la ve de perfil, luciendo un top deportivo verde menta y un jogging gris holgado que resaltaron con ternura su nueva silueta. Con el cabello suelto, anteojos rectangulares y una expresión dulce, Oriana irradió felicidad mientras sostenía su celular frente al espejo.

El anuncio de su embarazo había conmovido días atrás cuando la pareja compartió la ecografía en un video que se volvió viral, cosechando felicitaciones de colegas, amigos y fanáticos tanto del mundo del espectáculo como del deporte.

ORIANA SABATINI REVELÓ EL SEXO DEL BEBÉ QUE ESPERA CON DYBALA: LA SIGNIFICATIVA FECHA EN LA QUE DARÍA A LUZ

Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto a Paulo Dybala. Y en una extensa nota que dio a LAM, la cantante sorprendió al dar detalles de esta nueva etapa de su vida.

“¿Prefieren que sea nene o nena? ¿Tienen alguna preferencia?”, fue la consulta que le hizo Adabel Guerrero en vivo. Fue entonces que, con una sonrisa, Oriana respondió sin vueltas:“Es una nena igual”, reveló, despejando las dudas que habían surgido a raíz de algunos posteos en redes.

Sobre la elección de los nombres, Oriana contó que ya tiene varios anotados: “Tengo algunos que me gustan desde hace mucho, pero bueno... esto es un trabajo en equipo y yo soy cabeza dura. Lo obligo”, bromeó, en referencia a Dybala.

Finalmente, la artista sorprendió al revelar la posible fecha de parto: “Literalmente tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, el 11 de marzo”, confesó con emoción, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.