A siete años de comenzar a escribir su historia de amor con el futbolista Paulo Dybala (31), Oriana Sabatini (29) habló en LAM de su embarazo.

La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini no solo contó que esperan una nena, contó dónde va a nacer y si cambió su intimidad con Dybala desde que está embarazada.

En ese contexto, Mónica Farro le dio un consejo, que ella misma aplicó en su dulce espera, sobre la importancia de estar activa sexualmente durante los nueve meses de gestación.

¿TIENEN MÁS O MENOS SEXO? ORIANA SABATINI HABLÓ SOBRE SU VIDA ÍNTIMA CON DYBALA DURANTE EL EMBARAZO

Ángel de Brito: -¿Cómo viene el sexo, embarazada?

Oriana Sabatini: -¡Difícil!

Pepe Ochoa: -¿Porque no querés o porque se complica?

Oriana: -Porque no tengo ganas. ¿Quién tiene ganas? Me siento fatal. Tengo nauseas todo el día...

Pepe: -¿Paulo tiene más ganas que antes?

Oriana: -No, igual. Pero no lo quiero exponer.

Mónica Farro: -Para el parto natural el bueno tener sexo hasta el último momento.

Oriana: -Ah, ¿sí?

Ángel: -Farro, vos querés sexo siempre.

Mónica: -Lo digo por experiencia. Es bueno. Le digo que tenga porque todo se mantiene laxo. Es más fácil…

Oriana: -Tiene sentido.

Mónica: -Es biología... Ya te van a venir las ganas.

